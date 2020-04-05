В Украине - 1251 случай COVID-19, 32 человека умерли

По состоянию на 10:00, 5 апреля, в Украине зафиксирован 1251 случай коронавируса COVID-19, 32 человека умерли, 25 – выздоровели.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

"Подтвержден 1251 случай COVID-19. Всего получено 32 сообщения о летальных случаях от этого заболевания. 25 человек уже выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев", - говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, коронавирусная болезнь обнаружена:

▪Винницкая область - 75 случаев;

▪Волынская область - 19 случаев;

▪Днепропетровская область - 14 случаев;

▪Донецкая область - 8 случаев;

▪Житомирская область - 11 случаев;

▪Закарпатская область - 28 случаев;

▪Запорожская область - 39 случаев;

▪Ивано-Франковская область - 105 случаев;

▪Кировоградская область - 37 случаев;

▪г. Киев - 225 случаев;

▪Киевская область - 82 случая;

▪Львовская область - 15 случаев;

▪Луганская область - 3 случая;

▪Одесская область - 26 случаев;

▪Полтавская область - 9 случаев;

▪Ровенская область - 38 случаев;

▪Сумская область - 49 случаев;

▪Тернопильская область - 160 случаев;

▪Харьковская область - 1 случай;

▪Херсонская область - 10 случаев;

▪Хмельницкая область - 10 случаев;

▪Черновецкая область - 220 случаев;

▪Черкасская область - 60 случаев (случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);

▪Черниговская область - 7 случаев.

Как отмечается, данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и г.Севастополь отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 апреля 2020 в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.