В Украине 13 825 новых случаев COVID-19

В Украине за минувшие сутки подтвердили коронавирус у 13 825 людей. Среди новых больных 713 детей и 629 медицинских работников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на странице в Facebook.

За прошедшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 1 504 человека. Умерли от осложнений болезни 226 украинцев. В то же время выздоровели от COVID-19 - 14 724 человека.

Вчера лабораторные центры осуществили 67 533 тестов на коронавирус: 44 538 методом ПЦР и 22 995 методом ИФА.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Киеве (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.