В Украине 14-летние подростки будут получать паспорт и идентификационный код одновременно

Новая инициатива Министерства цифровой трансформации Украины должна упростить жизнь 14-летним украинцам и их родителям.
Сейчас получение паспорта и идентификационного кода – отдельные процедуры. Это будет изменено. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры Украины.
Там объяснили, что подросткам и их родителям нужно дважды собирать документы, приходить и в подразделение Государственной миграционной службы или ЦПАУ, и в Государственную фискальную службу.
Паспортные данные и идентификационный код будут содержаться на ID-карточке. Следовательно, получателю нужно лишь обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центр предоставления административных услуг по месту жительства.
Что касается отдельного документа с кодом, то получать его уже не нужно, но желающим могут выдать номер учетной карточки плательщика налогов.
Точную дату в Минцифре не называют. Пока известно только, что новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году.