В Украине - 1462 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 9:30 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19.

Об этом в Фейсбук сообщает Центр общественного здоровья.

По данным ЦОЗ, в течение суток 6 апреля результаты исследования в справочной лаборатории центра Украины и областных лабцентров получили 143 сообщений о новых подтвержденных случаях.

Случаи заболевания подтверждены в следующих областях:

Винницкая область - 77 случаев;

Волынская область - 34 случая (2 летальных);

Днепропетровская область - 15 случаев;

Донецкая область - 10 случаев (1 смерть);

Житомирская область – 11 случаев (2 летальных);

Закарпатье - 38 случаев (2 летальных);

Запорожская область - 41 случай;

Ивано-Франковская область -160 (9 летальных);

г. Киев-253 случая (4 летальных);

Киевская область - 97 случаев (5 летальных);

Кировоградская область - 53 случая (1 летальный);

Львовская область - 29 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 30 случаев;

Полтавская область - 12 случаев;

Ровно область - 40 случаев (5 летальных);

Сумская область - 51 случай (2 летальных);

Тернопольская область - 168 случаев (3 летальных);

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 13 случаев (1 летальный);

Хмельницкая область - 10 случаев;

Черкасская область - 62 случая (1 летальный);

Черновицкая область - 247 случаев (6 летальных);

Черниговская область - 7 случаев (1 летальный).

Отмечается, что среди выявленных случаев заболевания COVID-19 диагноз подтвержден у 104 детей, а лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74 % всех пациентов.

В Украине на данный момент всего 45 летальных случаев в результате COVID-19, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди погибших доля людей в возрасте 50 лет составляет 85 %.

В общей сложности 28 человек уже выздоровели - релабораторное исследование не обнаружило вирус в их организме.

В течение 6 апреля областные лабораторные центры и центр вирсологической референс-лаборатории Центра изучили 1409 пробы.