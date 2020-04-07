В Украине - 1462 случая заболевания COVID-19

07 апреля 2020 г. 9:45
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По состоянию на 9:30 7 апреля в Украине подтверждено 1462 случая заболевания COVID-19.

Об этом в Фейсбук сообщает Центр общественного здоровья.

По данным ЦОЗ, в течение суток 6 апреля результаты исследования в справочной лаборатории центра Украины и областных лабцентров получили 143 сообщений о новых подтвержденных случаях.

Случаи заболевания подтверждены в следующих областях:
Винницкая область - 77 случаев;
Волынская область - 34 случая (2 летальных);
Днепропетровская область - 15 случаев;
Донецкая область - 10 случаев (1 смерть);
Житомирская область – 11 случаев (2 летальных);
Закарпатье - 38 случаев (2 летальных);
Запорожская область - 41 случай;
Ивано-Франковская область -160 (9 летальных);
г. Киев-253 случая (4 летальных);
Киевская область - 97 случаев (5 летальных);
Кировоградская область - 53 случая (1 летальный);
Львовская область - 29 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 30 случаев;
Полтавская область - 12 случаев;
Ровно область - 40 случаев (5 летальных);
Сумская область - 51 случай (2 летальных);
Тернопольская область - 168 случаев (3 летальных);
Харьковская область  - 1 случай;
Херсонская область - 13 случаев (1 летальный);
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черкасская область - 62 случая (1 летальный);
Черновицкая область - 247 случаев (6 летальных);
Черниговская область - 7 случаев (1 летальный).

Отмечается, что среди выявленных случаев заболевания COVID-19 диагноз подтвержден у 104 детей, а лица в возрасте от 30 до 69 лет составляют 74 % всех пациентов.

В Украине на данный момент всего 45 летальных случаев в результате COVID-19, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди погибших доля людей в возрасте 50 лет составляет 85 %.

В общей сложности 28 человек уже выздоровели - релабораторное исследование не обнаружило вирус в их организме.

В течение 6 апреля областные лабораторные центры и центр вирсологической референс-лаборатории Центра изучили 1409 пробы.

 

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