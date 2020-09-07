В Украине 2174 новых случаев COVID-19

07 сентября 2020 г. 10:10
Источник: РБК-Украина
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В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2174 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в стране заболели 138 068 человек. Выздоровели 62 606, из них 379 за сутки. Умерли 2877 (+31).

Больше всего новых случаев в Киеве (+244), во Львовской (+186), Тернопольской (+165), Черновицкой (+163) и Ивано-Франковской (+161), областях.

Напомним, с 7 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, в "красную зону" попали Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы.

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