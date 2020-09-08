В Украине - 2411 новых заболевших коронавирусом за сутки

В Украине зафиксировано 2411 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«8 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 140 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2934 - летальные, 63546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2411 новых случаев. всего проведено 1731877 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 940 пациентов», - говорится в сообщении.
Статистика заболеваемости по регионам:
Винницкая область - 4450 случаев;
Волынская область - 5943 случая;
Днепропетровская область - 2843 случая;
Донецкая область - 1675 случаев;
Житомирская область - 3812 случаев;
Закарпатская область - 8180 случаев;
Запорожская область - 1981 случай;
Ивано-Франковская область - 10 508 случаев;
Кировоградская область - 867 случаев;
г.Киев - 15511 случаев;
Киевская область - 6370 случаев;
Львовская область - 16073 случая;
Луганская область - 448 случаев;
Николаевская область - 1690 случаев;
Одесская область - 8721 случай;
Полтавская область - 997 случаев;
Ровненская область - 9860 случаев;
Сумская область - 2070 случаев;
Тернопольская область - 7580 случаев;
Харьковская область - 11202 случая;
Херсонская область - 518 случаев;
Хмельницкая область - 3253 случая;
Черновицкая область - 11 431 случай;
Черкасская область - 2046 случаев;
Черниговская область - 2450 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 сентября 2020 в Центр поступило 2779 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 202 765 сообщений о подозрении на COVID-19.