В Украине - 2411 новых заболевших коронавирусом за сутки

В Украине зафиксировано 2411 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«8 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 140 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2934 - летальные, 63546 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2411 новых случаев. всего проведено 1731877 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 940 пациентов», - говорится в сообщении.

Статистика заболеваемости по регионам:

Винницкая область - 4450 случаев;

Волынская область - 5943 случая;

Днепропетровская область - 2843 случая;

Донецкая область - 1675 случаев;

Житомирская область - 3812 случаев;

Закарпатская область - 8180 случаев;

Запорожская область - 1981 случай;

Ивано-Франковская область - 10 508 случаев;

Кировоградская область - 867 случаев;

г.Киев - 15511 случаев;

Киевская область - 6370 случаев;

Львовская область - 16073 случая;

Луганская область - 448 случаев;

Николаевская область - 1690 случаев;

Одесская область - 8721 случай;

Полтавская область - 997 случаев;

Ровненская область - 9860 случаев;

Сумская область - 2070 случаев;

Тернопольская область - 7580 случаев;

Харьковская область - 11202 случая;

Херсонская область - 518 случаев;

Хмельницкая область - 3253 случая;

Черновицкая область - 11 431 случай;

Черкасская область - 2046 случаев;

Черниговская область - 2450 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 сентября 2020 в Центр поступило 2779 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 202 765 сообщений о подозрении на COVID-19.