В Украине - 418 случаев заболевания COVID-19

За последние сутки в Украине было выявлено 109 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 29 марта.

По данным ЦОЗ, таким образом количество выявленных случаев коронавируса в Украине достигло 418.

"По состоянию на 10:00 29 марта в Украине 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что данные о заболеваемости со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, аннексированного Крыма и Севастополя отсутствуют.

Напомним, всего по состоянию на 3:00 по Киеву воскресенья, в мире насчитывалось 654618 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 30437 человек, выздоровели более 138 тысяч.