В Украине - 7959 новых случаев COVID-19 за сутки, 110 заболевших умерли

В Украине за сутки зафиксировано 7959 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«1 ноября (по состоянию на 9:00) в Украине - 395 440 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7306 летальных, 161441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 7959 новых случаев. Всего проведено 3312549 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2513 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.
По данным Центра общественного здоровья, в течение суток на территории Украины госпитализированы 1019 человек, из них - 16 детей и 23 медработника.
На стационарном лечении с подтвержденным диагнозом СOVID-19 пребывают 16 826 пациентов.
На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 528 человек.
В течение суток в Украине скончались 110 заболевших.
Статистика заболеваемости коронавирусом по регионам:
Винницкая область - 10 575 случаев;
Волынская область - 13 784 случая;
Днепропетровская область - 15 266 случаев;
Донецкая область - 10 937 случаев;
Житомирская область - 14 965 случаев;
Закарпатская область - 14 695 случаев;
Запорожская область - 10 112 случаев;
Ивано-Франковская область - 20 793 случая;
Кировоградская область - 2610 случаев;
г. Киев - 38238 случаев;
Киевская область - 16 816 случаев;
Львовская область - 30 236 случаев;
Луганская область - 3713 случаев;
Николаевская область - 8144 случая;
Одесская область - 24994 случая;
Полтавская область - 9739 случаев;
Ровненская область - 19373 случая;
Сумская область - 11924 случая;
Тернопольская область - 20 808 случаев;
Харьковская область - 37 180 случаев;
Херсонская область - 4153 случая;
Хмельницкая область - 16 148 случаев;
Черновицкая область - 22 067 случаев;
Черкасская область - 9305 случаев;
Черниговская область - 8865 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 ноября в Центр поступило 7757 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 469 871 сообщение о подозрении на COVID-19.