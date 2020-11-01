В Украине - 7959 новых случаев COVID-19 за сутки, 110 заболевших умерли

В Украине за сутки зафиксировано 7959 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«1 ноября (по состоянию на 9:00) в Украине - 395 440 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 7306 летальных, 161441 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 7959 новых случаев. Всего проведено 3312549 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровели 2513 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.

По данным Центра общественного здоровья, в течение суток на территории Украины госпитализированы 1019 человек, из них - 16 детей и 23 медработника.

На стационарном лечении с подтвержденным диагнозом СOVID-19 пребывают 16 826 пациентов.

На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 528 человек.

В течение суток в Украине скончались 110 заболевших.

Статистика заболеваемости коронавирусом по регионам:

Винницкая область - 10 575 случаев;

Волынская область - 13 784 случая;

Днепропетровская область - 15 266 случаев;

Донецкая область - 10 937 случаев;

Житомирская область - 14 965 случаев;

Закарпатская область - 14 695 случаев;

Запорожская область - 10 112 случаев;

Ивано-Франковская область - 20 793 случая;

Кировоградская область - 2610 случаев;

г. Киев - 38238 случаев;

Киевская область - 16 816 случаев;

Львовская область - 30 236 случаев;

Луганская область - 3713 случаев;

Николаевская область - 8144 случая;

Одесская область - 24994 случая;

Полтавская область - 9739 случаев;

Ровненская область - 19373 случая;

Сумская область - 11924 случая;

Тернопольская область - 20 808 случаев;

Харьковская область - 37 180 случаев;

Херсонская область - 4153 случая;

Хмельницкая область - 16 148 случаев;

Черновицкая область - 22 067 случаев;

Черкасская область - 9305 случаев;

Черниговская область - 8865 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 ноября в Центр поступило 7757 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 469 871 сообщение о подозрении на COVID-19.