В Украине абитуриенты начали подавать оригиналы документов в ВУЗы

Элеонора сегодня пришла в Харьковский политехнический институт подавать оригиналы документов. Внешнее независимое оценивание девушка сдала хуже, чем хотела - переволновалась.

Элеонора Боюх, абитуриентка

Конечно, нервничала, я готовилась к ЗНО просто днями и ночами, но оно оказалось очень таким сложным для меня, и поэтому я набрала нормальные балы, но это не то, что я хотела.

Заявления подавала и в несколько других вузов - на схожие специальности. В одном даже получила бюджетное место и решила не сворачивать с намеченного курса и поступать на специальность своей мечты.

Элеонора Боюх, абитуриентка

Получилось на контракт. На бюджет, конечно, были возможности поступить – я прошла в одно место на бюджет, но выбрала именно этот, ну как приоритет поставила. Я твердо для себя решила, что я хочу какую-нибудь филологию, особенно с немецким языком. Тут мне предоставилась такая возможность. Я подала еще в ХПИ, Каразина на все возможные языки – потому что это мое, я знаю.

А вот Анастасия заявления подавала сразу в четыре университета.

Анастасия, абитуриентка

Это Новоукраинская академия, это Бекетова, это политехнический и это педагогический.

Девушка также хочет стать переводчицей. Правда, зачислена была только на контракт. И Настя совсем не расстраивается. Ее семье стоимость обучения обойдется в сумму 12000 гривен в год, именно на столько они и рассчитывали.

Анастасия, абитуриентка

– А кем хотите больше всего быть? - Ну, переводчиком. Работа интересная, и с людьми можно интересными и новыми, в любом случае, познакомиться.

Вчера, 31 июля, была разослана поступающим информация о том, куда абитуриент может поступить на бюджет. А сегодня уже начался прием оригиналов документов. Конкурсная система выстраивается по специальностям по всей Украине.

Сергей Петров, ответственный секретарь НТУ «ХПИ»

Рекомендация на бюджет не может быть никак изменена, то есть это адресное размещение. Абитуриент получает конкретное бюджетное место в конкретном вузе, куда ранее подавал заявление с проставлением приоритета.

В этом году в Харьковских вузов было подано 116 000 заявлений будущих студентов. Каждый студент мог подать восемь заявлений на разные специальности. Анатолий Бабичев отмечает: всего поступающих было 93 000.

Анатолий Бабичев, директор департамента науки и образования ХОГА

Така дуже цікава цифра, що загальний ліцензований обсяг у вищі навчальні заклади області складає 63 тисячі. Тобто 63 000 абітурієнтів мають можливість вступити на навчання. Це дуже велика цифра, потому що насправді більше 35 000 за останні роки у нас не було тих, хто вступав на перший курс навчання.

При этом бюджетных мест в области всего двенадцать тысяч. Наибольшее количество заявлений было подано на филологические, юридические, туристические факультеты.

Наиболее популярными учреждениями среди поступающих стали: университет Каразина, Политехнический университет, и экономический университет.

Анатолий Бабичев, директор департамента науки и образования ХОГА

У нас усі навчальні заклади здійснювали набір на 459 спеціальностей. Це дуже висока цифра. Конкурс на бюджетні місця цього року склав 15, 8 – це висока цифра, але тим не менш, на одне місце претендувало, було написано 15 заяв в середньому.

В целом зачисление в ВУЗы продлится до конца сентября.

До 8 августа будут укомплектованы все бюджетные места, а дальше уже на общих основаниях будут зачисляться на контракт.