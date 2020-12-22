В Украине антибиотики будут продавать по электронным рецептам

Министерство здравоохранения собирается ввести электронную систему продажи специальных лекарств, в том числе и для продажи некоторых антибиотиков.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Это также касается инсулина, препаратов для иммуносупрессии и препаратов, содержащих наркотические вещества.

"Следующим шагом будут антибиотики, которые будут продаваться исключительно по электронным рецепту... Эта система электронных рецептов является частью цифровых преобразований, которые мы запустили. Мы разрабатываем сейчас модуль, планируем, что с 1 апреля он начнет работать", - сказал Степанов.

По его словам, из-за увеличения самовольного употребления антибиотиков Минздрав также усиливает контроль за аптеками и меняет правила отпуска лекарств.

"Гослекслужбе было предоставлено соответствующее поручение о контрольных мероприятиях, которые они должны выполняться. Одна из них - бумажные рецепты врача должны храниться в аптечных учреждениях в течение одного года, чтобы Гослекслужба в любой момент могла провести проверку отпуска соответствующих антибиотиков", - отметил министр .

Напомним, в июле 2020 стало известно, что Министерство здравоохранения ожидает, что переход на систему 2D-кодирования лекарственных средств для предотвращения их фальсификаций, завершится через 2-2,5 года. Тогда же глава Минздрава сообщил, что в Украине продолжается внедрение системы электронных рецептов для борьбы с неконтролируемым отпуском лекарственных средств и с опасным самолечением.