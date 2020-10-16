В Украине - антирекорд по заболеваемости COVID-19: почти 6 тысяч новых случаев за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 5992 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в Минздраве Украины, отметив, что это – суточный антирекорд количества новых заболевших.

«16 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 287 231 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 5408 летальных, 121919 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 5992 новых случая. Всего проведено 2729496 тестирований методом ПЦР. За сутки выписаны 2269 пациентов», - сказано в сообщении МОЗ.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 8070 случаев;

Волынская область - 10 515 случаев;

Днепропетровская область - 10 257 случаев;

Донецкая область - 6658 случаев;

Житомирская область - 9286 случаев;

Закарпатская область - 11 461 случай;

Запорожская область - 6162 случая;

Ивано-Франковская область - 16 163 случая;

Кировоградская область - 1468 случаев;

г. Киев - 29412 случаев;

Киевская область - 12 207 случаев;

Львовская область - 24 171 случай;

Луганская область - 2229 случаев;

Николаевская область - 5336 случаев;

Одесская область - 18 013 случаев;

Полтавская область - 5469 случаев;

Ровненская область - 15 398 случаев;

Сумская область - 8252 случая;

Тернопольская область - 16 916 случаев;

Харьковская область - 27 457 случаев;

Херсонская область - 2264 случая;

Хмельницкая область - 10 098 случаев;

Черновицкая область - 17203 случая;

Черкасская область - 6387 случаев;

Черниговская область - 6379 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 октября в Центр поступило 6603 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 356 714 сообщений о подозрении на COVID-19.