В Украине - более 5 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро 15 октября зафиксировали 5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Количество активных больных составляет 156 287 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«Всего в Украине 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5302 летальных, 119650 пациентов выздоровели. Проведено 2695488 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровел 951 пациент», - сказано в сообщении.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 7941 случай;

Волынская область - 10 320 случаев;

Днепропетровская область - 9834 случая;

Донецкая область - 6491 случай;

Житомирская область - 9130 случаев;

Закарпатская область - 11 305 случаев;

Запорожская область - 6012 случаев;

Ивано-Франковская область - 15 955 случаев;

Кировоградская область - 1440 случаев;

г. Киев - 28957 случаев;

Киевская область - 11 978 случаев;

Львовская область - 23 806 случаев;

Луганская область - 2125 случаев;

Николаевская область - 5207 случаев;

Одесская область - 17 511 случаев;

Полтавская область - 5226 случаев;

Ровенская область - 15 186 случаев;

Сумская область - 7983 случая;

Тернопольская область - 16 700 случаев;

Харьковская область - 26 913 случаев;

Херсонская область - 2195 случаев;

Хмельницкая область - 9684 случая;

Черновицкая область - 17004 случаи;

Черкасская область - 6157 случаев;

Черниговская область - 6179 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 октября в Центр поступило 4814 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 350 111 сообщений о подозрении на COVID-19.