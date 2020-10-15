В Украине - более 5 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро 15 октября зафиксировали 5062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Количество активных больных составляет 156 287 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«Всего в Украине 281 239 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5302 летальных, 119650 пациентов выздоровели. Проведено 2695488 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровел 951 пациент», - сказано в сообщении.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:
Винницкая область - 7941 случай;
Волынская область - 10 320 случаев;
Днепропетровская область - 9834 случая;
Донецкая область - 6491 случай;
Житомирская область - 9130 случаев;
Закарпатская область - 11 305 случаев;
Запорожская область - 6012 случаев;
Ивано-Франковская область - 15 955 случаев;
Кировоградская область - 1440 случаев;
г. Киев - 28957 случаев;
Киевская область - 11 978 случаев;
Львовская область - 23 806 случаев;
Луганская область - 2125 случаев;
Николаевская область - 5207 случаев;
Одесская область - 17 511 случаев;
Полтавская область - 5226 случаев;
Ровенская область - 15 186 случаев;
Сумская область - 7983 случая;
Тернопольская область - 16 700 случаев;
Харьковская область - 26 913 случаев;
Херсонская область - 2195 случаев;
Хмельницкая область - 9684 случая;
Черновицкая область - 17004 случаи;
Черкасская область - 6157 случаев;
Черниговская область - 6179 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 октября в Центр поступило 4814 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрировано 350 111 сообщений о подозрении на COVID-19.