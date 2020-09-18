В Украине - более трех тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 3228 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«18 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине - 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 - летальные, 75486 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3228 новых случаев. Всего проведено 1985802 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1573 пациента», - сказано в сообщении МОЗ.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:

Винницкая область - 5114 случаев;

Волынская область - 6689 случаев;

Днепропетровская область - 3765 случаев;

Донецкая область - 2313 случаев;

Житомирская область - 4774 случая;

Закарпатская область - 9031 случай;

Запорожская область - 2748 случаев;

Ивано-Франковская область - 12 031 случай;

Кировоградская область - 967 случаев;

г. Киев - 18740 случаев;

Киевская область - 7476 случаев;

Львовская область - 17 869 случаев;

Луганская область - 706 случаев;

Николаевская область - 2320 случаев;

Одесская область - 10924 случая;

Полтавская область - 1390 случаев;

Ровненская область - 10 917 случаев;

Сумская область - 2807 случаев;

Тернопольская область - 10 705 случаев;

Харьковская область - 14264 случая;

Херсонская область - 766 случаев;

Хмельницкая область - 4339 случаев;

Черновицкая область - 12793 случая;

Черкасская область - 2891 случай;

Черниговская область - 3133 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, части Луганской и Донецкой областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 сентября 2020 в Центр поступило 3603 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 233 664 сообщения о подозрении на COVID-19.