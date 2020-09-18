В Украине - более трех тысяч заболевших COVID-19 за сутки

В Украине за сутки зафиксировано 3228 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
«18 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине - 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 - летальные, 75486 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3228 новых случаев. Всего проведено 1985802 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1573 пациента», - сказано в сообщении МОЗ.
Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам:
Винницкая область - 5114 случаев;
Волынская область - 6689 случаев;
Днепропетровская область - 3765 случаев;
Донецкая область - 2313 случаев;
Житомирская область - 4774 случая;
Закарпатская область - 9031 случай;
Запорожская область - 2748 случаев;
Ивано-Франковская область - 12 031 случай;
Кировоградская область - 967 случаев;
г. Киев - 18740 случаев;
Киевская область - 7476 случаев;
Львовская область - 17 869 случаев;
Луганская область - 706 случаев;
Николаевская область - 2320 случаев;
Одесская область - 10924 случая;
Полтавская область - 1390 случаев;
Ровненская область - 10 917 случаев;
Сумская область - 2807 случаев;
Тернопольская область - 10 705 случаев;
Харьковская область - 14264 случая;
Херсонская область - 766 случаев;
Хмельницкая область - 4339 случаев;
Черновицкая область - 12793 случая;
Черкасская область - 2891 случай;
Черниговская область - 3133 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, части Луганской и Донецкой областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 сентября 2020 в Центр поступило 3603 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 233 664 сообщения о подозрении на COVID-19.