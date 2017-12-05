В Украине будет господствовать холод, местами пройдет снег

05 декабря 2017 г. 13:49
Источник: Новое Время
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В ближайшие сутки над территорией Украины останется холодная и влажная воздушная масса.

В среду, 6 декабря, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, утром, днем в западных областях умеренные дожди, лишь ночью в южной части без осадков. В северо-западной части на дорогах местами гололедица.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла, на крайнем юге до 8°. В Карпатах снег, днем с дождем, температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

В четверг, 7 декабря, синоптики прогнозируют ночью в Украине, днем в западных и северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах северо-западной части местами гололедица.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла, на юге страны местами 8-10° тепла; в Карпатах, Черниговской, Сумской и восточных областях ночью 1-6° мороза, днём около 0°.

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