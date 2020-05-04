В Украине будут делать плановые операции во время карантина

Кабинет министров разрешил проведение плановых операций, запрещенных на время карантина. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Как он отметил, карантин в Украине уже длится около 50 дней, и есть необходимость в проведении плановых операций. В том числе по жизненным показателям.

"Сегодня во время правительственного совещания мной было инициировано проведение внеочередного заседания правительства. Как вы знаете, на время карантина были запрещены плановые операции. В том числе госпитализации. Таким образом было принято постановление правительства, которое вносит изменения в 211. Уже сразу после опубликования, думаю уже завтра, у нас в стране будут разрешены проведение плановых операций, плановых госпитализаций исключительно по жизненным показателям. То есть, если проведение этих операции необходимо человеку, для снижения риска жизни и здоровью человеку", - сообщил Степанов.

Он добавил, что в госпитализации будут осуществляться только после тестирования методом ПЦР.

Напомним, в середине марта в Украине Министерство здравоохранения рекомендовало отменить всем врачам запланированные операции. Проведение всех операций было отложено на период карантина.