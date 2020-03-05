В Украине будут отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

05 марта 2020 г. 13:00
Источник: 112.UA
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В Украине в ближайшее время начнут отменять массовые мероприятия из-за коронавируса. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В ближайшее время, мы к сожалению, должны будем вводить ограничительные противоэпидемические меры. Мы будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций, спортивных мероприятий, будем закрывать временно школы", - заявил Ляшко.

По его словам, это вынужденные меры, которые помогут уменьшить массовые скопление людей, поскольку коронавирус передается воздушно-капельным путем.

Также Ляшко добавил, что не стоит скупать медицинские маски.

"Маски – это не защита, это обманчивое чувство безопасности. Маска надевается только на того человека, у которого есть симптомы острого респираторного вирусного заболевания", - сказал он.

Напомним, во вторник, 3 марта, в Черновцах зафиксировали первый в Украине случай заражения коронавирусом. Позже в этой же области жену больного коронавирусом гражданина отправили на обсервацию.

На сегодняшний день, 5 марта, в Украине проверяют на наличие коронавируса около десятерых человек.

 

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