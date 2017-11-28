В Украине число людей с инвалидностью выросло до 2,6 миллионов и составляет 6% населения

Число лиц с инвалидностью на сегодня приблизилось до 6% населения Украины, на начало года эта цифра составляла 2 миллиона 600 тысяч человек. Об этом 28 ноября во время заседания Совета по делам лиц с инвалидностью заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Если в конце 80-х годов общее число лиц с инвалидностью составляло около 3% всего населения, то на сегодня это уже около 6% населения Украины. По состоянию на начало этого года общее число лиц с инвалидностью в Украине составило 2 млн 600 тыс. лиц, в том числе более 240 тыс. человек с инвалидностью 1-й группы, более 900 тыс. человек с инвалидностью 2-й группы и более 1,3 млн человек 3-й группы. Детей с инвалидностью практически более 156 тыс.", – отметил он.

По словам Розенко, за последние пять лет количество детей с инвалидностью увеличилось почти на 20 тыс. лиц.

"При этом по сравнению с предыдущим 2016-2017 учебным годом на 53% увеличилось количество учащихся в инклюзивных классах – с 2700 человек до 4100 человек. Также на 7% увеличилось количество учащихся с особыми потребностями, для которых учебно-воспитательный процесс организован в специальных классах общеобразовательных школ по месту жительства", – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что на 22% увеличилась сеть учебных заведений для детей со сложным нарушением развития, в частности увеличилось число учащихся в них.

"Если в 2015-2016 году таких заведений было 58, то в 2016-2017 году – 71", – сообщил Розенко.