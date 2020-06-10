В Украине COVID-19 выявили еще у 525 пациентов

10 июня 2020 г. 10:09
Источник: ZN.UA
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По состоянию на утро 10 июня в Украине 28 381 случаев заражения коронавирусом. За все время эпидемии в стране болезнь преодолели 12 769 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.  Отмечается, что за сутки COVID-19 диагностировали у 525 человек.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 июня в Центр поступило 972 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 67138 сообщений о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении ведомства.

Самыми большими эпицентрами распространения коронавируса остаются Черновицкая (3 757 случаев), Львовская (2 289 случаев), Ровенская (2 122 случаев) области, а также город Киев (3 580 случаев).

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