В Украине – День скорби и памяти жертв Второй мировой войны

22 июня 2019 г. 13:13
Источник: УНИАН
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Сегодня, 22 июня, в Украине вспоминают и чтят память жертв Второй мировой войны.

Президент Владимир Зеленский отметил, что современники должны помнить подвиг тех, кто защищал Украину, и приложить усилия, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении президента по случаю Дня скорби и памяти жертв войны.

Глава государства напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года начались бомбардировки Киева. Около 7 утра немецкая авиация начала бомбить Киев. Первые бомбы упали в районе "Шулявки".

«Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с того времени охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», - отметил Зеленский.

 

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