В Украине диагностировали 4420 новых случаев коронавируса

В Украине за прошедшие сутки обнаружили 4 420 случаев заражения коронавирусом, общее их количество составляет 265 454. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Согласно им, за сутки умерли 43 инфицированных, с начала эпидемии - 5 015. Вместе с тем, 903 украинца выздоровели, общее же количество тех, кто преодолел вызванную коронавирусом болезнь, составляет 114 410.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Харьковской (741), Сумской (418), Хмельницкой (219), Одесской (338) областях.