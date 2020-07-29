В Украине диагностировали более 1 тысячи новых случаев COVID-19

29 июля 2020 г. 10:06
Источник: ZN.UA
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В Украине за сутки подтвердили 1 022 новых случая коронавируса, с начала эпидемии ее последствия ощутили 67 597 украинцев, свидетельствует электронная карта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По состоянию на среду, 29 июля, выздоровели 37 394 украинца, 650 из них – за последние сутки. Не смог справиться с осложнениями болезни 21 человек, с начала эпидемии – 1 650.

Антилидерами по количеству новых случаев заражения стали: Львовская (149), Ивано-Франковская (118), Харьковская (78), Одесская (73) и Закарпатская (68) области. В столице за сутки диагноз подтвердили у 132 киевлян.

 

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