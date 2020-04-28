В Украине для медиков, заболевших COVID-19, открыта "горячая линия"

28 апреля 2020 г. 14:14
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В Украине для медиков, заболевших COVID-19, открыта "горячая линия".

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам труда.

„С целью проведения своевременных расследований несчастных случаев/острых профессиональных заболеваний (инфицирования COVID-19) у медицинских и других работников, связанных с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения COVID-19, и обеспечения их социальной защиты Гоструда вводит «горячую линию» 044 279 03 28 для медицинских работников, заболевших COVID-19”, - информирует Правительственный портал.

 

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