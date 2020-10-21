В Украине два антирекорда: 6719 новых случаев COVID-19 и 141 смерть от него

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились 6719 человек. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

Вспышку COVID-19 выявили в Харьковской области (+713), в Одесской области (+614), в Полтавской области (+580), в Киеве (+559). Сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+310), в Хмельницкой области (+322), в Днепропетровской области (+312).

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали антирекорд еще и по смертельным случаям от коронавируса - 141. С начала пандемии в Украине умерли 5927 человек.

Всего в стране подтвердили 315 826 случаев COVID-19 и 132 219 выздоровлений (+2686).