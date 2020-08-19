В Украине два антирекорда по COVID-19

В Украине за сутки зафиксировали два антирекорда по коронавирусу. Один из них связан с количеством заболевших, а другой – с количеством госпитализированных. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, за минувшие сутки 1967 человек заразились коронавирусом, из них 121 ребенок, 105 медработников. Кроме того, 463 человека были госпитализированы.

Ситуация в регионах по числу зараженных следующая:

Винницкая область - 3323 случая;

Волынская область - 4878 случаев;

Днепропетровская область - 1816 случаев;

Донецкая область - 1122 случая;

Житомирская область - 2536 случаев;

Закарпатская область - 6552 случая;

Запорожская область - 1179 случаев;

Ивано-Франковская область - 7122 случая;

Кировоградская область - 748 случаев;

г. Киев - 10 945 случаев;

Киевская область - 4685 случаев;

Львовская область - 12 448 случаев;

Луганская область - 194 случая;

Николаевская область - 857 случаев;

Одесская область - 5281 случай;

Полтавская область - 582 случая;

Ровенская область - 7953 случая;

Сумская область - 1023 случая;

Тернопольская область - 4001 случай;

Харьковская область - 6607 случаев;

Херсонская область - 312 случаев;

Хмельницкая область - 1678 случаев;

Черновицкая область - 8108 случаев;

Черкасская область - 1175 случаев;

Черниговская область - 1278 случаев.