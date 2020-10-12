В Украине фиксируют случаи повторного заболевания COVID-19

12 октября 2020 г. 12:20
Источник: РБК-Украина
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В Министерстве здравоохранения планируют отслеживать повторные заболевания коронавирусом в Украине. Сейчас уже поступает информация о повторных случаях заболевания от областных лабораторных центров.

Об этом заявил исполнительный директор Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"Информационная система у нас работает и позволяет регистрировать каждый случай. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем сделать аналитику по повторным заболеваниям. Мы такую ​​статистику не делали, но уже от областных лабораторных центров мы получаем отзывы, что такие случаи есть и они регистрируются", - сказал Кузин.

Он добавил, что сейчас фиксируют случаи повторного заболевания ранее чем через три месяца.

"Раньше считалось, что такие случаи возможны лишь после трех месяцев с момента заболевания. То, что мы видим сейчас - это случается. В небольшом количестве. И это может происходить даже через месяц после основного заболевания. Однако, хорошая новость, что это не массовое явление", - отметил Кузин.

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