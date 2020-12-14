В Украине фиксируют уменьшение новых случаев коронавируса

За минувшие сутки COVID-19 заразился 6451 украинец. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как он отмечает, 13 декабря сделали 25 582 тестирования (в частности методом ПЦР - 20 493, методом ИФА - 5089).

По данным главы Минздрава, за вчера выздоровели 5154 человек и 94 пациента умерли. Также за минувшие сутки госпитализировали 1895 человек.

Сложная эпидемиологическая ситуация в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили уже более 900 тысяч случаев коронавируса. За это время провели 5 052 686 ПЦР-тестирований.