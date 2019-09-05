В Украине готовят тотальную проверку получателей госпомощи: у кого заберут пенсии и субсидии

В Украине готовят тотальную проверку всех, кто получает любую помощь от государства, начиная от пенсий и заканчивая стипендиями. Под проверку попадут миллионы семей. А те, кто нарушил правила, должны будут вернуть деньги в бюджет.

Соответствующий законопроект зарегистрировал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

Так, чиновникам поручат с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства. В единую базу попадет информация о каждом, кто получает деньги от государства, и ее будут постоянно наполнять новой информацией. Если обнаружат нарушения, то те деньги, которые украинцы получили незаконно, заставят вернуть в бюджет. Чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника.

Под верификацию (проверку) попадут миллионы пенсионеров, субсидиантов, студентов, матерей-одиночек и так далее. Информация о вас попадет в единую систему, и ваше материальное положение изучат, если вы получаете:

пенсию, льготу, субсидию, стипендию;

денежную выплату из государственного бюджета;

денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

В специальном реестре будет храниться анкета на каждого. Причем закон защищает собранные данные. И если кто-либо ее передаст, например кредитной организации для обработки потенциальных клиентов, или мошенникам – за это придется нести ответственность по закону.

Подобные реестры существуют в разных органах власти и сейчас. К примеру, уже создали реестр субсидиантов. Разница в том, что в новой платформе будут данные сразу на всех, кто хочет получать помощь от государства. Это упростит процедуру проверки.

Итак, в реестре будет храниться ФИО, пол, место и дата рождения, паспортные данные и ИНН (если он есть), данные, где зарегистрирован человек, и где на самом деле проживает.

Также в реестре будут данные из различных реестров, например, на наличие авто, недвижимости и т. д., а также где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится.

Всего закон предполагает три этапа верификации. Первый будет проводить орган, к которому вы обратитесь за материальной выплатой. Например, управления социальной защиты. Они примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

Второй этап будет длиться до тех пор, пока вы получаете деньги от государства. Например, если сделали покупку на сумму от 50 тысяч гривен (приобрели машину), эта информация попадет в реестр, и вы лишитесь права получать субсидию.

Третий этап – проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

В случае обнаружения нарушения чиновники передают информацию органу, который проводит выплату. Те еще раз перепроверяют информацию и принимают решение о том, что деньги действительно платили незаконно.

Тогда нарушитель обязан вернуть все "лишнее" государству. А если откажется – власть может через суд добиться возвращения незаконной материальной помощи.

А если вы не согласны с решением – также можно обратиться в суд и доказать свою правоту.

Подобный законопроект разрабатывал и прошлый состав Кабмина. Но на то, чтобы его принять, политической воли не хватило. Идея простая: деньги государства – это общие средства всех налогоплательщиков и распределяться они должны справедливо. Если кто-то врет в декларации и зарабатывает "в конверте", то получать помощь за счет того, что, может быть, зарабатывает меньше, но честно платит налоги, он не должен.

Теперь же законопроект, учитывая абсолютное большинство "Слуги народа" в парламенте, могут принять. Документ вступит в силу на следующий день после его публикации. А сама база и некоторые положения – после создания технической возможности.