В Украине хотят повысить штрафы за пьяное вождение до 40 тысяч

18 сентября 2017 г. 12:16
Источник: УНИАН
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В Раде хотят предоставить полиции право проводить систематические проверки водителей на состояние опьянения.

Штрафы за вождение в нетрезвом виде могут повысить до 40 тысяч гривень. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №6679, в котором предлагают усилить борьбу с нетрезвыми водителями.

Законопроектом № 6679 предлагают предоставить полиции право проводить систематические проверки водителей на состояние алкогольного опьянения.

По данным Всемирной организации здравоохранения, именно алкоголь является одной из самых частых причин ДТП.

В проекте закона говорится о том, что в зоне проведения проверки будет установлен соответствующий знак и остановка/разворот транспортного средства перед ним предусматривает обязательный осмотр водителя на состояние алкогольного опьянения.

Решение о предстоящей проверке и ее детали (место, выборка) принимается руководителем патрульной полиции.

Ранее в полиции сообщили, что в этом году составлено и зарегистрировано уже около 40 тысяч протоколов за нетрезвое вождение.

 

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