В Украине хотят снизить скорость движения на дорогах городов до 50 км/ч

14 июня 2017 г. 13:43
Источник: УНИАН
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Новак назвал скорость первоочередным врагом пешеходов и водителей на дорогах.

Максимально допустимую скорость движения на дорогах в населенных пунктах следует снизить с 60 до 50 километров в час. Об этом заявил и.о. председателя "Укравтодора" Славомир Новак во время заседания Кабинета министров.

"Все европейские страны согласны в одном, что первоочередным врагом пешеходов, а также водителей на дорогах является скорость. Наступает время, когда нужно начать говорить об увеличении штрафов за скорость и снижении скорости в городах с 60 до 50 км в час", - сказал он.

"В европейских городах 50 км за час, а в особых пунктах есть 30 км в час", - добавил Новак.

Ранее СМИ сообщали, что в Раде подготовили новый пакет предложений по борьбе с пьянством за рулем среди украинских водителей. Так, инициативная группа нардепов предлагает ввести градацию санкций в зависимости от степени опьянения. Чтобы человек с содержанием алкоголя в крови 2,50 промилле нес более жесткое наказание, чем водитель, у которого обнаружили, например, 0,3 промилле. Сейчас и того и другого бьют гривной одинаково.

Также допустимый порог алкоголя в крови предлагается поднять с 0,2 до 0,5 промилле. Но не для всех, а только для опытных водителей.

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