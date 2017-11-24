В Украине и в мире началась "Черная пятница"

Популярные магазины и сайты продают товары со скидками.

Традиционная ежегодная распродажа Black Friday, в рамках которой популярные магазины и сайты продают товары с большими скидками, стартовала.

Традиция устраивать распродажи пришла из ХІХ века. Первое зарегистрированное использование термина "черная пятница" касалось не "праздника покупок". Оно было связано с финансовым кризисом – это был крах золотого рынка США 24 сентября 1869 года.

Далее термин "Черная пятница" применялся в контексте покупок уже с 1966 года в Филадельфии - сначала он использовался в основном на Восточном побережье США. Так, "Черной пятницей" полиция назвала день после Дня Благодарения - тогда американцы отправлялись за рождественскими покупками, при этом на дорогах образовывались огромные пробки, а в магазинах – очереди.

Огромное количество людей, которые делают покупки в день распродажи, ночуют у супермаркетов и с нетерпением ждут, когда откроется дверь.

После "Черной пятницы" и выходных, которые за ней следуют, наступает "Киберпонедельник". Если пятница связана с пиком продаж, то понедельник – напряженный день для розничной торговли в интернет-магазинах. Многие IT-компании предлагают свои товары со значительными скидками.

Традиция "праздника шопоголиков" пришла и в Украину. Украинские магазины тоже устанавливают скидки на все товары: до конца воскресенья 26 ноября любители шоппинга смогут приобрести одежду, обувь, аксессуары, косметику, технику и другие необходимые товары по приятным ценам.