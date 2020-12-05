В Украине и мире отмечают Международный день волонтеров

Сегодня международный день добровольцев во имя экономического и социального развития (именно таково полное название этого дня), провозглашенный решением 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 1985 года в знак признания важной роли добровольных и других организаций в социальном и экономическом развитии общества.

Официально считается, что волонтерское движение берет начало в 20-х годах XX века. После Первой мировой войны, в 1920 году, во Франции, под Страсбургом, был осуществлен первый волонтерский проект с участием немецкой и французской молодежи, в рамках которого волонтеры восстанавливали разрушенные войной фермы в районе мест наиболее ожесточенных боев между немецкими и французскими войсками. Затем эту эстафету подхватила Индия - и движение распространилось по миру.

В этом году тема Международного дня волонтеров - «Вместе мы сможем благодаря волонтерству».

Украинских волонтеров с праздником поздравил командующий операцией Объединенных сил генерал-майор Виктор Ганущак,

«Мы, военные, можем с честью называть вас собратьями, ведь для каждого украинца этот праздник всегда будет ассоциироваться с объединением народа и армии. В сложное для страны время невероятное количество обычных людей пришли на помощь украинским военным. И, наверное, не случайно, что уже завтра наша страна будет отмечать День Вооруженных сил Украины», - сказал командующий, которого цитирует пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

По его словам, нам удалось остановить оккупантов «благодаря мощной самоорганизации, единению украинцев, их мужеству, самоотверженности и патриотизму».

«Благодаря Вам мы в максимально сжатые сроки восстановили боевые способности украинской армии. Ваша неутомимая работа добавляла каждом защитнику уверенности, что за его спиной целая страна, надежный тыл. Все защитники, кто в первые годы агрессии российско-оккупационных войск против Украины встал на защиту нашего государства, всегда глубоко будут ценить вашу титаническую и бескорыстную работу», - подчеркнул генерал-майор.