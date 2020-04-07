В Украине из-за карантина изменят сроки поступления в военные учебные заведения

07 апреля 2020 г. 18:00
Источник: УНИАН
42 просмотра

В Украине сроки поступления в военные учебные заведения будут изменены в связи с карантином, введенным с целью предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, об этом заявил временно исполняющий обязанности директора Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики оборонного ведомства полковник Вадим Артамощенко.

По его словам, из-за карантина Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании. С учетом этого, сроки поступления в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений будут изменены.

Поэтому, в первом варианте вступительные экзамены состоятся ориентировочно с 10 по 17 августа, во втором - с 1 по 8 октября.

Сроки подачи документов, в частности в военные вузы, также будет продлены. В ведомстве напомнили, что во исполнение постановления Кабинета министров от 11 марта 2020 №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», в военных учебных заведениях приняты меры карантина с учетом особенностей прохождения военной службы и выполнения задач в особый период.
 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.