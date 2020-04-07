В Украине из-за карантина изменят сроки поступления в военные учебные заведения

В Украине сроки поступления в военные учебные заведения будут изменены в связи с карантином, введенным с целью предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, об этом заявил временно исполняющий обязанности директора Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики оборонного ведомства полковник Вадим Артамощенко.

По его словам, из-за карантина Министерство образования и науки разработало два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании. С учетом этого, сроки поступления в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений будут изменены.

Поэтому, в первом варианте вступительные экзамены состоятся ориентировочно с 10 по 17 августа, во втором - с 1 по 8 октября.

Сроки подачи документов, в частности в военные вузы, также будет продлены. В ведомстве напомнили, что во исполнение постановления Кабинета министров от 11 марта 2020 №211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», в военных учебных заведениях приняты меры карантина с учетом особенностей прохождения военной службы и выполнения задач в особый период.

