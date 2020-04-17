В Украине из-за карантина возник дефицит донорской крови - Минздрав

Из-за карантина в Украине возник дефицит донорской крови, заявил в пятницу, 17 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов.

"В Украине сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови. Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все наши граждане, которые требуют ургентного срочного хирургического вмешательства. Сейчас эти запасы снизились в целом в 2-4 раза по Украине. Мы считаем, что эта ситуация недопустима", - заявил он.

В связи с этим Минздрав обратился к главам ОГА с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями и заведениями переливания крови лиц, которые изъявили желание быть донорами крови.

Напомним, в Украине COVID-19 уже заразились 879 медработников.