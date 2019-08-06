В Украине из-за сбоя в системе приостановили выдачу водительских прав

В Украине приостановлена выдача водительских прав из-за сбоя в работе Национальной автоматизированной информационной системы (НАИС). Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как сообщили в МВД, Национальная автоматизированная информационная система сегодня, 6 августа, работает с перебоями, поэтому предоставление ряда услуг сервисных центров МВД невозможно.

Речь идет о выдаче водительского удостоверения на право управления транспортными средствами; обмене и замене водительского удостоверения на право управления транспортными средствами; выдаче свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке определенных опасных грузов.

"Сервисные центры МВД восстановят обслуживание клиентов в обычном режиме, как только работу НАИС МВД Украины будет налажена", - сообщили в МВД.