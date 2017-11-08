В Украине изменили дату дня десантника

08 ноября 2017 г. 17:21
Источник: ТСН.ua
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Празднование перенесли с августа на ноябрь. С 2017 года украинские десантники будут отмечать свой профессиональный день 21 ноября.

Об этом заявил научный консультант рабочей группы по брендированию десантно-штурмовых войск Василий Павлов в эфире радио "Армия FM"

. "По-новому десантники будут праздновать свой праздник 21 ноября. К большому сожалению, в обществе и в ВСУ есть нехватка военно-исторических знаний. 2 августа (бывший День высокомобильных десантных войск – прим.ред.) — это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе. То есть это произошло в Советском Союзе. Это был легендарный человек, десантник №1 — Леонид Минов, человек, который привез идею воздушно-десантных войск в Советский Союз. К украинскому десанту эта дата не имеет никакого отношения", - пояснил он.

По словам Павлова, сейчас решено связать праздник новообразованных десантно-штурмовых войск с их небесным покровителем — Святым Михаилом, генералом небесного воинства, который "в Судный день поведет войска света на бой с войсками тьмы в битве под Армагеддоном".

В то же время соответствующего указа президента Украины Петра Порошенко пока что обнародовано не было.

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