В Украине изменили правила фотографирования на документы

В Украине ввели определенные изменения при фотографировании на паспорт. Теперь при фотографировании будут учитываться интересы и религиозные традиции представителей разных вероисповеданий, сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.

Так, теперь можно фотографироваться в головном уборе на украинский, заграничный паспорта и свидетельства о постоянном проживании в Украине.

Отмечается, что можно делать фото в головных уборах, если человек ходит в нем в повседневной жизни в соответствии со своей религией, только в том случае, если он не закрывает формы и части лица, уши и шею, волосы.

В частности, можно фотографироваться и в искусственных предметах на основании медобследования (очки).