В Украине изменили правила фотографирования на документы

23 ноября 2019 г. 18:00
Источник: 112.ua
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В Украине ввели определенные изменения при фотографировании на паспорт. Теперь при фотографировании будут учитываться интересы и религиозные традиции представителей разных вероисповеданий, сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.

Так, теперь можно фотографироваться в головном уборе на украинский, заграничный паспорта и свидетельства о постоянном проживании в Украине.

Отмечается, что можно делать фото в головных уборах, если человек ходит в нем в повседневной жизни в соответствии со своей религией, только в том случае, если он не закрывает формы и части лица, уши и шею, волосы.

В частности, можно фотографироваться и в искусственных предметах на основании медобследования (очки).

 

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