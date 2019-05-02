В Украине изменились правила техосмотра автомобилей

С 1 мая в Украине изменилась процедура прохождения проверки технического осмотра транспортных средств, сообщил Главный сервисный центр МВД.

Обновлен формат документа, подтверждающего успешное прохождение обязательного техконтроля (ОТК).

Водителям теперь будут выдавать самоклеющиеся метки радиочастотной идентификации.

Метку нужно закрепить в правой верхней части ветрового стекла изнутри.

Информацию из нее можно считывать с помощью спецоборудования на расстоянии.

В МВД ожидают, что нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК.

Кроме того, это может помочь выявлять автомобили, находящиеся в розыске.

Эти изменения утвердил Кабмин 23 января.

Постановление было опубликовано 7 февраля и вступает в силу через три месяца с момента опубликования.

Как сообщалось, Кабинет министров одобрил введение с 2019 года, отмененного в 2011 году, обязательного технического осмотра для легковых автомобилей, с 2015 года - для грузовиков, с 2017 года - для автобусов, а с 2022 года - для мотоциклетной техники.