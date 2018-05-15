В Украине изменится система выписки больничных.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

По его словам, Минздрав начал менять систему выписки листков нетрудоспособности, чтобы избавить врачей от ненужных вызовов на дом.

«Вторая причина необходимости вызвать скорую медицинскую помощь домой - это получение больничного. Мы сейчас меняем систему выписки больничных. Мне бы хотелось, чтобы до конца года мы это успели сделать. Потому что мы планируем сформировать такую систему, когда отпадет необходимость вызвать врача в первые дни болезни для того, чтобы получить больничный лист. Эти причины вызова врача на дом мы уберем и откроем дорогу для нормальных отношений врача и пациента», - сказал Ковтонюк.

Однако пока непонятно, каким образом будет проводиться реформа относительно больничных.

«Пока я не могу раскрывать все карты, поскольку над этим работают, кроме Минздрава, Министерство социальной политики и Фонд социального страхования, которое выплачивает деньги по больничному. По большинству параметров мы достигли консенсуса. Это будет серьезное упрощение процедуры их получения, которая устроит и работодателей, и Фонд, и нас. Мы хотим разгрузить врача от необходимости оформления больничного, поскольку это - не вопрос лечения, а социальных выплат. Врач будет участвовать в этом процессе только для того, чтобы засвидетельствовать факт заболевания », - отметил чиновник.