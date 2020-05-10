В Украине - более 15 тысяч заболевших COVID-19, на Харьковщине - 44 новых случая за сутки

В Украине на утро 10 мая зарегистрировано 522 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Таким образом, всего в Украине количество заболевших составляет 15 232 случая.

За сутки от коронавируса умерли 15 человек, всего же по Украине зарегистрирован 391 летальный случай. При этом 3060 человек выздоровели.

Как сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, в Харьковской области по состоянию на утро 10 мая зарегистрировано 572 случая заражения COVID-19. По сравнению с данными за предыдущие сутки, количество заболевших в регионе возросло на 44 человека.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью по регионам следующая:

Винницкая область - 544 случая;

Волынская область - 470 случаев;

Днепропетровская область - 704 случая;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 517 случаев;

Закарпатская область - 695 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 1116 случаев;

Кировоградская область - 416 случаев;

г. Киев - 1805 случаев;

Киевская область - 972 случая;

Львовская область - 753 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 221 случай;

Одесская область - 636 случаев;

Полтавская область - 246 случаев;

Ровенская область - 926 случаев;

Сумская область - 154 случая;

Тернопольская область - 999 случаев;

Харьковская область - 572 случая;

Херсонская область - 159 случаев;

Хмельницкая область - 175 случаев;

Черновицкая область - 2268 случаев;

Черкасская область - 341 случай;

Черниговская область - 73 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 мая 2020 в Центр поступило 1084 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 39263 сообщение о подозрении на COVID-19.