В Украине количество заболевших COVID-19 превысило 16 тысяч

В Харьковской области на утро 12 мая зафиксировано 623 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает в Фейсбук Минздрав Украины.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев заболевания.
Коронавирусная болезнь обнаружена по регионам:
Винницкая область - 580 случаев;
Волынская область - 496 случаев;
Днепропетровская область - 748 случаев;
Донецкая область - 100 случаев;
Житомирская область - 525 случаев;
Закарпатская область - 748 случаев;
Запорожская область - 331 случай;
Ивано-Франковская область - 1133 случая;
Кировоградская область - 425 случаев;
г. Киев - 1930 случаев;
Киевская область - 1023 случая;
Львовская область - 825 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 225 случаев;
Одесская область - 653 случая;
Полтавская область - 248 случаев;
Ровенская область - 1028 случаев;
Сумская область - 157 случаев;
Тернопольская область - 1021 случай;
Харьковская область - 623 случая;
Херсонская область - 162 случая;
Хмельницкая область - 182 случая;
Черновицкая область - 2396 случаев;
Черкасская область - 343 случая;
Черниговская область - 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.