В Украине количество заболевших COVID-19 превысило 16 тысяч

В Харьковской области на утро 12 мая зафиксировано 623 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает в Фейсбук Минздрав Украины.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 375 новых случаев заболевания.

Коронавирусная болезнь обнаружена по регионам:

Винницкая область - 580 случаев;

Волынская область - 496 случаев;

Днепропетровская область - 748 случаев;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 525 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1133 случая;

Кировоградская область - 425 случаев;

г. Киев - 1930 случаев;

Киевская область - 1023 случая;

Львовская область - 825 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 653 случая;

Полтавская область - 248 случаев;

Ровенская область - 1028 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1021 случай;

Харьковская область - 623 случая;

Херсонская область - 162 случая;

Хмельницкая область - 182 случая;

Черновицкая область - 2396 случаев;

Черкасская область - 343 случая;

Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.