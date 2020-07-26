В Украине количество заболевших COVID-19 приближается к 65 тысячам

26 июля 2020 г. 10:14
Источник: ZN.UA
1 просмотр

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 июля, зафиксировано 64 849 случаев коронавируса, за сутки диагноз подтвердили у 920 украинцев. Об свидетельствует электронная карта Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Выздоровели 35 807 человек из них 310 – за последние сутки, для 1 605 украинцев болезнь оказалась смертельной, а за сутки от осложнений COVID-19 умерли 15 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано: во Львовской (130), Ивано-Франковской (88), Ровенской (81), Закарпатской (67) и Одесской (61) областях. В столице за сутки диагноз подтвердили у 95 киевлян.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53