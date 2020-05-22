В Украине количество заболевших на COVID-19 превысило 20 тысяч человек

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая, умерли от осложнений инфекции 9 украинцев, 358 выздоровели. Смертность от коронавируса за сутки сократилась по сравнению с предыдущими днями почти в 2 раза.

Наибольшее количество заразившихся за сутки зафиксировано в Черновицкой, Львовской, Ровенской, Волынской областях и Киеве. Из-за сложной ситуации с заболеваемостью в Черновицкой области МВД направило в регион санитарный вертолет, оборудованный изоляционной капсулой, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем. "За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - проинформировал министр внутренних дел Арсен Аваков. В Ровенской и Киевской областях власти решили не ослаблять карантин с 22 мая из-за эпидемической ситуации.

Ни одного нового случая не подтверждено в Херсонской, Полтавской и Луганской областях.

Общая статистика по регионам: