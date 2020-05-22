В Украине количество заболевших на COVID-19 превысило 20 тысяч человек

22 мая 2020 г. 10:10
Источник: РБК-Украина
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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 22 мая в Украине 20148 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 588 летальных, 6585 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 442 новых случая, умерли от осложнений инфекции 9 украинцев, 358 выздоровели. Смертность от коронавируса за сутки сократилась по сравнению с предыдущими днями почти в 2 раза.

Наибольшее количество заразившихся за сутки зафиксировано в Черновицкой, Львовской, Ровенской, Волынской областях и Киеве. Из-за сложной ситуации с заболеваемостью в Черновицкой области МВД направило в регион санитарный вертолет, оборудованный изоляционной капсулой, биозащитными комплектами, обеззараживающим душем. "За рейс может перевозить 4-6 больных на расстояние до 1200 км. Если ситуация обострится, а больницы будут перегружены, область воспользуется этим преимуществом", - проинформировал министр внутренних дел Арсен Аваков. В Ровенской и Киевской областях власти решили не ослаблять карантин с 22 мая из-за эпидемической ситуации.

Ни одного нового случая не подтверждено в Херсонской, Полтавской и Луганской областях.

Общая статистика по регионам:

  • Черниговская обл. -119 (41 выздоровел).
  • Черновицкая обл. – 2905 (752 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 383 (227 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 299 (89 выздоровели)
  • Херсонская обл. – 173 (133 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 866 (208 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1105 (720 выздоровели)
  • Сумская обл. – 166 (106 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 1323 (453 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 266 (218 выздоровели)
  • Одесская обл. – 814 (106 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 277 (109 выздоровели)
  • Львовская обл. – 1240 (250 выздоровели)
  • Луганская обл. – 43 (33 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 460 (344 выздоровели)
  • Киевская обл. – 1344 (262 выздоровели)
  • Киев – 2522 (338 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. – 1268 (596 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 401 (221 выздоровел)
  • Закарпатская обл. – 1003 (255 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 607 (273 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 141 (57 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 859 (176 выздоровели)
  • Волынская обл. – 740 (177 выздоровели)
  • Винницкая обл. – 824 (441 выздоровел)
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