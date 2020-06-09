В Украине количество заболевших на коронавирус приближается к 28 тысячам

09 июня 2020 г. 10:10
Источник: Укринформ
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По состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждено 27 856 случаев COVID-19. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

Согласно представленным данным, по состоянию на утро 9 июня в Украине лабораторно подтверждено 27 856 случаев COVID-19, а за сутки выявлено 394 новых случаев.

Кроме того, зафиксировано 13 новых летальных случаев. Выздоровели - 217 человек.

Всего, по данным ЦОЗ, выздоровели 12 412 человек, летальных случаев вследствие COVID-19 - 810.

Среди заболевших 58% составляют женщины. Чаще всего COVID-19 регистрируется в возрастных группах от 30 до 49 лет - 35% и от 50 до 69 лет - 37%.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 49, Закарпатской - 39, Житомирской области - 38.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 9 июня в мире с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 7 млн 199 тыс. 306 человек, из них 408 734 умерли и 3 млн 536 тыс. 274 ​​выздоровели.

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