В Украине коронавирус унес жизни 132 медиков

В Украине за время пандемии от COVID-19 умерли 132 медицинские работника. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"По состоянию на сегодняшний день, количество умерших от COVID-19 медработников составляет 132 человека ... То, что касается выплат семьям умерших, - это вопрос Фонда социального страхования. Мы сразу передаем соответствующую информацию туда, и дальше по установленным механизмах оформляется документы, чтобы делать соответствующие выплаты", - сказал Степанов.

В то же время министр подчеркнул, что с апреля заболеваемость среди медработников COVID-19 существенно уменьшилась. Так, в апреле она составляла 20% от всех заболевших, сейчас, по словам Степанова, не превышает 5%.

По данным Минздрава, всего в Украине COVID-19 с начала пандемии заболели 16 864 медработники. За сутки с 6 октября - 251 медработник.