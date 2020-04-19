В Украине коронавирусом заразились более тысячи медиков - Минздрав

19 апреля 2020 г. 14:41
Источник: Обозреватель.ua
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В Украине уже более тысячи медицинских сотрудников заболели коронавирусом COVID-19, что составляет примерно пятую часть от общего количество по стране.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 апреля заявил, что за минувшие сутки заболели еще 53 медика.

Общее количество заболевших достигло 1031.

При этом 12 медсотрудников за сутки выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро 19 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине достигло 5449 (+343 за сутки).

Скончался 141 пациент, выздоровели 347 человек.

В Киеве за минувшие сутки коронавирусом COVID-19 заболел еще 31 человек, в том числе четверо медиков.

Общее количество заболевших превысило 800 человек.

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