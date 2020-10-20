В Украине лабораторно подтвердили 5 469 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 20 октября лабораторно подтверждены 309 107 случаев COVID-19, из них за сутки - 5 469. Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За сутки зафиксированы 113 новых летальных случаев. Выздоровели - 3 044 человека. Всего в Украине зарегистрировали 5 786 смертей от COVID-19. Выздоровели - 129 533 человека.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки подтверждено в Киеве - 462, Харьковской области - 446, Житомирской - 376, Львовской - 289, Днепропетровской 285, Одесской - 264, Донецкой - 256, Львовской - 289, Тернопольской - 235.