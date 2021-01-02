В Украине лабораторно подтверждено 5038 новых случаев коронавируса

02 января 2021 г. 10:22
Источник: ZN.UA
1 просмотр

В Украине по состоянию на утро субботы, 2 января, зафиксировано 5 038 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших – 2 606 человек, умер 51 пациент. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников. Также за прошедшие сутки выздоровело – 2 606 человек; летальных случаев – 51", – написал глава Минздрава.

Отметим, что при этом в целом по Украине 1 января было проведено только 17 930 тестов (методом ПЛР – 14 975, методом ИФА – 2 955).

Днем ранее, 1 января было зафиксировано 9 432 новых случая.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53