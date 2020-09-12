В Украине меняют алгоритм вызова "скорой"

Министерство здравоохранения с 2021 года меняет алгоритм вызова "скорой помощи". Вызовы будут делить на четыре категории. Об этом сказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 12 сентября.

"В 2021 году меняются алгоритмы диспетчеризации. То есть мы будем делить все вызовы на 4 категории. Это - критический, экстренный, неотложный и непрофильный. Это напрямую влияет на время доезда. Если это критический вызов, то "скорая" должна быть практически мгновенно на месте", - заявил он.

Министр добавил, что также вводится принцип экстерриториальности. Это означает, что к пациенту должна приехать "скорая помощь", которая ближе всего к нему находится, а не в зависимости от места прописки, районного деления и т. п.