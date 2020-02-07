В Украине могут повысить пенсионный возраст

Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Выровнять солидарный уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста. Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова.

"Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - сказала она.

По словам политика, одной из ошибок было включение в солидарную систему физлиц-предпринимателей, которые "платят около 800 гривен единого налога, а претендуют на 1600 гривен минимальной пенсии".

"Наши дети будут платить налогов больше, чтобы удерживать тех, кто платит налогов меньше. Не нужно было ФЛП вводить в систему пенсионного обеспечения. Это можно было делать через 10-20 лет. В ЕС начали включать самозанятых лиц в пенсионную систему с 2000-х годов, когда стали богаче", - рассказала Третьякова.

По ее оценкам, если оставить ситуацию, как есть, то постепенно ситуация будет ухудшаться.

"Или мы будем садиться на плечи налогоплательщиков, или сейчас делаем накопительную систему и выравниваем ситуацию. Выровнять солидарный уровень мы можем только путем увеличения пенсионного возраста", - сказала Третьякова.

По данным Пенсионного фонда, в Украине на сегодняшний день около 11,3 млн пенсионеров. Минимальная пенсия на сегодняшний день составляет 1638 грн, средняя - 3019 грн, а размер максимальной - 16 380 гривен.