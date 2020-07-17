В Украине могут сделать смешанный формат обучения в школах

Министерство здравоохранения работает с Министерством образования, чтобы с 1 сентября перейти на максимально приближенный к нормальному образу жизни формат. В Минздраве не исключают смешанный вариант - когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он не исключает, что при каких-то показателях это будет обычный режим обучения с соблюдением противоэпидемических правил или, возможно, с двухсменным посещением школы. Когда показатели заболеваемости будут выше установленной нормы - возможно, будет переход на дистанционное обучение.

"Я сторонник того, чтобы анализировать мировые примеры и адаптировать их под реалии украинской ситуации", - сказал министр.

Он отметил, что через неделю будет регламент работы и утвердят его до конца июля, чтобы все было понятно заранее.